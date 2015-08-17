Боевики уничтожат памятники жертвам Голодомора и политических репрессий

Такое постановление принято на так называемом пленарном заседании "народного совета ДНР", передает vlada.io.

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"Данное предложение возникло в связи с тем, что памятник был установлен без согласования с территориальной громадой и в целях установления исторической справедливости. Кроме того, предлагаем принять в установленном порядке дополнительные меры по демонтажу памятников и памятных знаков жертвам политических репрессий и Голодомора в городе Снежное", - заявил инициатор сноса памятников Валерий Скороходов.

Другие присутствующие в зале "депутаты" поддержали эту инициативу единогласно. Боевики назвали уничтожение памятников жертвам голода и репрессий "восстановлением исторической справедливости".