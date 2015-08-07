Новые "гумконвои" РФ будут везти на Донбасс пропаганду в виде школьных учебников
В МЧС РФ заявили о намерении в августе направить на оккупированный Донбасс три так называемых «гумконвоя», в основном с российскими учебниками.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра Владимир Степанов.
«В августе у нас планируется три гуманитарных конвоя», - сказал Степанов, но не уточнил даты отправки.
Он заявил, что в преддверии учебного года МЧС РФ доставит на Донбасс в том числе «необходимую литературу и другие материалы для учебных заведений».
«В этом месяце у нас есть одна особенность: впереди начало учебного года, поэтому стараемся отвезти (на Донбасс) необходимые учебники детям и литературу в учебные заведения», - сказал Степанов.
По его словам, также будут доставлены «жизненно необходимые грузы».
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Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.
В СНБО Украины заявляют, что все российские «гумконвои» направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.
В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».
30 июля этого года 34-й российский так называемый «гумконвой» вторгся на Донбасс без согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей и в нарушение норм международного и отечественного законодательства.