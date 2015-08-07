Новые "гумконвои" РФ будут везти на Донбасс пропаганду в виде школьных учебников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра Владимир Степанов.

«В августе у нас планируется три гуманитарных конвоя», - сказал Степанов, но не уточнил даты отправки.

Он заявил, что в преддверии учебного года МЧС РФ доставит на Донбасс в том числе «необходимую литературу и другие материалы для учебных заведений».

«В этом месяце у нас есть одна особенность: впереди начало учебного года, поэтому стараемся отвезти (на Донбасс) необходимые учебники детям и литературу в учебные заведения», - сказал Степанов.

По его словам, также будут доставлены «жизненно необходимые грузы».

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Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все российские «гумконвои» направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

30 июля этого года 34-й российский так называемый «гумконвой» вторгся на Донбасс без согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей и в нарушение норм международного и отечественного законодательства.