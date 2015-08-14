С июля 9 сотрудников СБУ поймали на коррупции - Тандит
16:52, 14 августа 2015Общество
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С февраля 2014 года до конца июня 2015 года были выявлены четверо сотрудников СБУ - нарушителей закона, а начиная с июля этого года - уже 11, и девять из них коррупционеры.
Двух СБУшников задержали за участие в террористических организациях / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.
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"За полтора года - с февраля 2014-го по конец июня текущего года - были задержаны всего четыре сотрудника СБУ, из них ни одного за коррупцию. А только за июль текущего года уже задержано 11 сотрудников СБУ. Из них 9 - за правонарушения с признаками коррупционных деяний: взятки, злоупотребление властью. И двое - за участие в террористических организациях", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, СБУ начала отбор граждан на замещение вакантных должностей для усиления своих подразделений по борьбе с коррупцией и контрабандой.
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