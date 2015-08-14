С июля 9 сотрудников СБУ поймали на коррупции - Тандит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

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"За полтора года - с февраля 2014-го по конец июня текущего года - были задержаны всего четыре сотрудника СБУ, из них ни одного за коррупцию. А только за июль текущего года уже задержано 11 сотрудников СБУ. Из них 9 - за правонарушения с признаками коррупционных деяний: взятки, злоупотребление властью. И двое - за участие в террористических организациях", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, СБУ начала отбор граждан на замещение вакантных должностей для усиления своих подразделений по борьбе с коррупцией и контрабандой.