На Харьковщине милиционер попался на взятке прямо возле своего горотдела
18:30, 13 августа 2015Общество
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Служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Лозовского городского отдела милиции в Харьковской области во время получения взятки.
Милиционера задержали при получении взятки в 10 тысяч гривень / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник требовал 10 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение его родственника к уголовной ответственности за мошенничество и подлог документов. Милиционера задержали «на горячем» возле здания его горотдела.
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Спецоперация проводилась Управлением СБУ в Харьковской области совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью милиции.
Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
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