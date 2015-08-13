На Харьковщине милиционер попался на взятке прямо возле своего горотдела

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник требовал 10 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение его родственника к уголовной ответственности за мошенничество и подлог документов. Милиционера задержали «на горячем» возле здания его горотдела.

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Спецоперация проводилась Управлением СБУ в Харьковской области совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью милиции.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.