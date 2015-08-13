Суд арестовал имущество обвиняемых в госизмене крымских судей на 200 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, всего наложен арест на 122 транспортных средства, в частности на автомобили премиум класса Toyota, BMW, Acura, Honda, Mazda, Mercedes, а также на 149 объектов недвижимости, среди которых квартиры, домовладения и земельные участки в городе Днепропетровске, Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Луганской областях.

Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет 200 млн грн, говорится в сообщении.

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Как сообщалось, следователями Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство о совершении судьями судов АР Крым и города Севастополя преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена, то есть оказание иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

В частности, установлено, что указанные судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым с марта 2014 года начали осуществлять «правосудие» в так называемых судах Республики Крым и противоправно принимать судебные решения.