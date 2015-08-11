Экс-министр юстиции Лавринович обжаловал арест своих автомобилей и дома

Об этом говорится в заявлении Лавриновича, переданном УНИАН.

«Постановление об аресте обжаловано, но слушания в апелляционном суде были перенесены по уникальной причине: судья Печерского суда просто боится передать материалы дела в апелляцию, ведь понятно, что решения выносились по сфабрикованному фактажу», - заявляет Лавринович.

По его словам, просьба об аресте имущества – не более чем PR-акция Генпрокуратуры.

«Такие действия следователей не имеют никакого отношения к действующему законодательству. Генеральная прокуратура делает все, чтобы отвлечь внимание от содержания дела, поэтому создает все новые и новые информационные поводы. Только этим можно объяснить попытку арестовать имущество, что сделано с грубым нарушением законодательства», - утверждает Лавринович.

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Он заявляет, что следователями во время ареста в перечень добавлено имущество, о котором он «впервые слышит». «Из всего обнародованного автопарка мне принадлежит только один автомобиль», - утверждает бывший министр.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета свыше 8,5 млн грн (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Речь идет о растрате путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме свыше 8,5 млн грн, незаконно и необоснованно израсходованных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Суд избрал Лавриновичу меру пресечения в виде залога в размере 1,2 млн грн.

Также Печерский районный суд Киева по ходатайству следователя Главного следственного управления Генпрокуратуры принял решение об аресте дома и трех автомобилей экс-министра Лавриновича.