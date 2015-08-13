В России предложили отправлять санкционные продукты жителям Донбасса

"Сотни тонн продуктов питания сжигаются в крематориях и уничтожаются иными путями. Между тем уничтожение является чрезмерной, избыточной мерой. Для того, чтобы обеспечить действие запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточно провести их изъятие", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, сообщает РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, "данная продукция, сырье, продовольствие может быть использована для оказания безвозмездной помощи малообеспеченным лицам, лицам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций; оказания гуманитарной помощи, например, жителям Донецка и Луганска, странам, пострадавшим от военных, вооруженных конфликтов, людям, находящимся за чертой бедности".

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Как сообщал УНИАН, 29 июля в России был подписан приказ об уничтожении санкционной продукции.

Первая партия продуктов была уничтожена 6 августа. С тех пор многие политики и общественные деятели критиковали инициативу президента и предлагали направлять продукты для помощи голодающим.

Продуктовое эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции стран Запада.