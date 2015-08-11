Почти 70% украинцев планируют проголосовать на местных выборах - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, обнародованные на пресс-конференции директором фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ириной Бекешкиной.

Согласно опросу, не будут участвовать в выборах 20,7%, затруднились ответить - 10,9% респондентов.

Самую высокую готовность участвовать в выборах выразили жители западного (76%), восточного (75,5%) и центрального ( 70%) регионов.

Несколько меньшую явку можно ожидать в Южном регионе (61%), а меньше всего намерены участвовать в выборах жители Донбасса, где 50% изъявили готовность участвовать в выборах, а 40% отказались.

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Кроме того, значительная часть изъявивших готовность принять участие в выборах, или не определились за представителя какой партии проголосуют (23%), или принципиально будут избирать определенного кандидата, независимо от его партийности (16%). Среди остальных избирателей 14,4% ответили, что склонны проголосовать за кандидата от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», 9% - от партии «Самопомич», 7,5% - от партии «Оппозиционный блок», 7,3% - от Радикальной партии Олега Ляшко, 6,9% - от партии «Батькивщина», 4% - от партии «Правый сектор».

Опрос показал, что меньше всего обратят внимание на партийность кандидата при голосовании на Донбассе (27%) и в восточном регионе (17%). Не определившихся с поддержкой кандидата от определенной партии, больше всего в центральном (30%), восточном (24%) и южном ( 23%) регионах.

В то же время Бекешкина отметила, что "местные партии на местных выборах будут вносить существенные коррективы".

Опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 22 по 27 июля 2015 года. Всего опрошено 2011 респондентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.