Украинские чиновники жалуются на взлом их Viber и кражу персональных данных - Найем
За последние две недели сотрудники нескольких ведомств пожаловались на то, что уже найден способ взламывать систему безопасности и извлекать данные мессенджера Viber.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем.
«Извлечь содержание переписки из Viber с телефона непросто и требует некоторого времени. А в качестве превентивной меры посоветовали (чиновники - УНИАН) время от времени удалять Viber из телефона и переустанавливать заново», - пишет Найем.
Читайте такжеВ Кремле сомневаются в существовании "фабрики троллей"
Как рассказал депутат, два не связанных друг с другом высокопоставленных чиновника пожаловались ему, что уже видели распечатки своих переписок; а другой их коллега-госслужащий рассказал, что ему предлагали купить переписку любого абонента.
«Еще одно косвенное доказательство уязвимости Viber'а - непривычный и внезапный рост количества vip-абонентов, присоединившихся к мессенджеру-конкуренту", - добавил нардеп.
По его словам, отечественные политики и олигархи начали массово переходить на другой мессенджер.
Судя по всему, Viber перестал быть безопасным средством коммуникации. За последние две недели сотрудники нескольких ведо...Posted by Mustafa Nayyem on 9 серпня 2015 р.