Украинские чиновники жалуются на взлом их Viber и кражу персональных данных - Найем

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем.

«Извлечь содержание переписки из Viber с телефона непросто и требует некоторого времени. А в качестве превентивной меры посоветовали (чиновники - УНИАН) время от времени удалять Viber из телефона и переустанавливать заново», - пишет Найем.

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Как рассказал депутат, два не связанных друг с другом высокопоставленных чиновника пожаловались ему, что уже видели распечатки своих переписок; а другой их коллега-госслужащий рассказал, что ему предлагали купить переписку любого абонента.

«Еще одно косвенное доказательство уязвимости Viber'а - непривычный и внезапный рост количества vip-абонентов, присоединившихся к мессенджеру-конкуренту", - добавил нардеп.

По его словам, отечественные политики и олигархи начали массово переходить на другой мессенджер.