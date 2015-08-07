"Саша, сфотографируй этого д***ла": глава Первомайской РГА нахамил и пригрозил увольнением гаишнику (видео)

Кроме того, судя по видео, опубликованном на Youtube, чиновник, сидя на пассажирском сидении рядом с водителем, применил силу к гаишнику, после чего закрыл дверь. Также он заявил, что имеет при себе оружие и угрожал его использовать.

При этом сотрудник "Кобры" неоднократно повторяет, что остановил превысивший скорость автомобиль для профилактической беседы и из-за того, что из окна выпадал пассажир.

На это Сирота обозвал правоохранителя "де**лом".

"Саша, сфотографируй этого д***ла", - обращается чиновник к пассажиру.

"Я тебя б***ть уругаю завтра (...) Вы уже не работаете. Я завтра дам Авакову представление", - неоднократно угрожает сотруднику органов глава Первомайской РГА.

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"На днях машина главы Первомайской Райгосадминистрции Николаевской области Виктора Сироты неслась на скорости 160 км/ч, создавая опасность для других водителей и пешеходов. После остановки, вместо того чтобы вежливо извиниться и дать возможность сотрудникам полиции оформить протокол, Виктор Сирота осыпал полицейских отборным матом и показал себя как последний хам", - написал на своей странице Антон Геращенко.

Стоп хам ! Оснащение патрульных полицейских и сотрудников спецподразделений полиции нагрудной видеокамерой делает нево... Posted by Антон Геращенко on 7 серпня 2015 р.

"Опыт применения нагрудной видеокамеры патрульных полицейских показал, что она не только помогает фиксировать правонарушения, но и стала средством защиты работников полиции от высокопоставленных хамов", - отметил он.