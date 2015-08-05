В США положительно оценивают реформирование правоохранительной системы в Украине

Об этом он сообщил во вторник, 4 августа, во время телемоста, передает Радио Свобода.

«Мы увидели успех в Украине, который был достигнут за два прошедших года. В Киеве сейчас работает 2 тысячи новых патрульных полицейских. Если вы пройдете по улицам Киева, то увидите не только новых патрульных в новых машинах и униформе, а увидите миллионы жителей, которые довольны их работой», – сказал Браунфилд.

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По его словам, следующим шагом реформирования правоохранительной системы в Украине должно стать реформа Генпрокуратуры, которая бы позволила беспрепятственно проводить расследование в отношении высокопоставленных коррупционеров.

Ранее УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в создании патрульной полиции и новой службы специальных операций. Об этом заявил заместитель Государственного секретаря США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Уильям Браунфилд на открытии Центра полицейских услуг в Киеве.