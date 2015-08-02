В Одессе произошла стрельба, милиция пытается задержать правонарушителя
11:07, 02 августа 2015Общество
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Одесская милиция пытается задержать мужчину, который устроил стрельбу, а теперь забаррикадировался в квартире.
Милиция пытается договориться с мужчиной / vinnitsaok.com.ua
Как сообщили УНИАН в Киевском РО ГУ МВД Украины в Одесской области, в милицию поступило заявление о том, что на ул. академика Вильямса слышны стрельба и крики.
«На место выехала следственно-оперативная группа Киевского райотдела милиции. Предварительно установлено, что 64-летний мужчина ранил из охотничьего ружья свою 29-летнюю жену. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение».
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В сообщении отмечается, что правонарушитель забаррикадировался в квартире и не выполняет законных требований сотрудников милиции.
Продолжаются мероприятия по задержанию мужчины.
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