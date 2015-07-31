Милиция задержала харьковского "стрелка", им оказался военнослужащий

Об этом сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Fаcebook.

"Преступник, застреливший вчера мужчину в супермаркете АТБ и фото которого я сегодня утром опубликовал - найден и задержан», - написал он.

По словам Геращенко, злоумышленник задержан, в том числе, «благодаря помощи социальных сетей, через которые нашли свидетелей убийства и свидетелей, которые видели, как и каким образом преступник скрылся».

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Как сообщил Геращенко, стрелявший оказался военнослужащим одной из тыловых военных частей Харькова. "По должности - водитель", - написал он.

Депутат добавил, что убийство совершено "на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате совместного распития спиртных напитков с погибшим".

Сила Фейсбука в действии ! Подозреваемый в преступлении, застреливший вчера мужчину в супермаркете АТБ и фото которог... Posted by Антон Геращенко on 31 июля 2015 г.

Как сообщалось, в ночь на 31 июля в супермаркете в Харькове был застрелен человек. Установлено, что около полуночи в супермаркет вбежал мужчина с пистолетом. Вслед за ним вбежал пострадавший, в которого злоумышленник выстрелил один раз, после чего скрылся в неизвестном направлении.