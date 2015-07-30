Савченко разрешили встретиться с родственниками

Об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов, передает РИА Новости.

По его словам, она просила суд о встрече с родственниками, в частности, с матерью и сестрой, ходатайство было удовлетворено.

"В ближайшие дни она встретится с родственниками", - сказал Полозов.

Он также добавил, что защитники намерены посетить Савченко в пятницу.

Полозов уточнил, что до решения вопроса о подсудности рассмотрения дела Савченко будет содержаться в СИЗО №3 Новочеркасска.

Как сообщалось, сегодня, 30 июля, в городском суде Донецка Ростовской области РФ начались предварительные слушания по делу Савченко.

Городской суд Донецка удовлетворил ходатайство адвокатов об определении подсудности дела Савченко. Ходатайство направлено в Ростовский областной суд. Защитники просят, чтобы рассмотрение дела по существу проходило в суде Москвы.

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Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.