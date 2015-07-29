РФ уже "почистила" аккаунты родственников задержанного на Донбассе российского офицера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"После задержания Старкова мы неоднократно пытались связаться с его семьей, но увидели, что данные в соцсетях уничтожены. Мы вышли с его телефона на одного человека в его ближнем кругу, чтобы он позаботился о семье Старкова, узнал, где она. Однако на месте семьи Старкова уже не оказалось, и где она, мы можем только догадываться", - отметил Грицак.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, около 22.00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту «Березовое» (Донецкая область) задержали «КамАЗ» с боеприпасами. В транспортном средстве, которое заехало с оккупированной территории, были два человека в военной форме.

После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании «майор», а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в Украине нет российских военных.