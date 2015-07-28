Порошенко "мечтает" о создании единой поместной православной церкви в Украине

Единая поместная православная церковь поможет единению Украины.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время встречи с представителями Архиепископа Константинопольского, Вселенского Патриарха Варфоломея I, которые прибыли в Украину для участия в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины и 1000-летия упокоения князя Киевского Владимира Великого, сообщает пресс-служба главы государства.

Привітав в Україні представників Вселенського Патріарха. Єдина помісна православна церква допоможе єднанню країни. pic.twitter.com/y1j2sJXDI0 — Петро Порошенко (@poroshenko) July 28, 2015

Президент приветствовал на украинской земле в такой важный день для Украины руководителей Украинской православной церкви в США и Канаде – Митрополита Юрия (Калищука), Митрополита Антония (Щербу), Епископа Даниила (Зелинского) и представителя УПЦ Даниила (Билака).

«Молитва Вселенского Патриарха и его непоколебимая позиция в защиту мира и единства помогает нам исцелить раны, которые наносятся Украине российской агрессией и террористами», - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что сейчас Украина переживает сложные и переломные времена. Каждый день является примером огромного служения Отечеству украинских военных на Донбассе и Украинского народа в целом, который для преодоления вызовов и испытаний делает все возможное для объединения, отметил Порошенко. «Украинский народ молится, чтобы единство сошло и в церковной жизни, и удалось сделать то, к чему стремятся все украинцы, – создание поместной украинской церкви. Для нас это является мечтой, которая поможет Украине быть объединенной и сохранить принципы и традиции», – сказал Порошенко.

В свою очередь, представители Вселенского Патриарха отметили, что для них большая честь и радость присутствовать на мероприятиях. «Патриарх попросил, чтобы два митрополита из Канады и США прибыли и вместе с Правительством, с народом Украины отметить этот великий праздник – тысячелетие захоронения Великого князя Киевского Владимира», – сказал Митрополит Юрий. Он отметил, что война на Донбассе служила объединению и превращению народа Украины в действительно нацию, которая стремится к общему». Представители Вселенского Патриарха выразили надежду, что диалог об объединении украинских православных церквей продолжится.