УПЦ КП и УАПЦ начинают переговоры об объединении

Речь идет об Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата. По крайней мере, оба главы церквей - не против этого. И готовы начать процесс уже после Пасхи, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Как известно, центром мирового православия является Константинополь, или - Вселенский патриархат. И недавно именно здесь Вселенский Патриарх Варфоломей в разговоре с украинскими иерархами прямо сказал, что верит в объединение украинской церкви в единую поместную и даже готов предоставить ей статус автокефалии.

"Я твердо верю, что украинские церкви объединятся и Украина в ближайшем будущем будет иметь единую поместную церковь", - отметил Вселенский Патриарх Варфоломей.

"В прошлом году он еще отдельно подчеркнул, что Вселенская Патриархия не оставляет эту проблему и считает своим долгом и обязанностью всего православия помочь ликвидировать проблемы в украинской церкви", - уточняет религиовед Александр Саган.

Украинское православие сейчас разделено на три части: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Последняя значительно меньше, чем первые две.

"Автокефалы" недавно потеряли предстоятеля - умер митрополит Мефодий. И сейчас церковь находится на перепутье. И вдруг накануне Пасхи местоблюститель Украинской автокефальной православной церкви Макарий заявил, что их церковь хочет начать процесс объединения с УПЦ Киевского патриархата.

В эксклюзивном интервью ТСН.Тиждень он даже указал время - сразу после праздников.

"Сейчас уже не то время настало, чтобы реально процессы не начинать, а реально действовать. Не надо тратить ни одного дня. Надо встречаться, разговаривать и делать реальные шаги. Я готов к тому (объединению церквей). Потому что понимаю, что это нужно Украине. Ой, как нужно!", - подчеркнул местоблюститель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий.

"Автокефалы" даже сняли все раздражающие условия, что обсуждали ранее. В частности, относительно ухода Филарета с должности главы объединенной церкви. Более того, теперь УАПЦ готова объединиться с Киевской патриархией, вообще не претендуя на руководящие должности в УПЦ КП.

"Условия есть. Условия будут возникать. Разные условия. Я не претендую и не буду претендовать на руководство. Я готов уступить. Готов чем-то большим уступить", - сказал митрополит Макарий.

Местоблюститель "автокефалов" буквально породил сенсацию. Журналисты передают эти слова патриарху Филарету. Он удивлен и реагирует мгновенно.

"Если они серьезно хотят объединяться - давайте объединяться, начинать диалог, предметно говорить об объединении. А не просто говорить ради самого объединения, а объединения до сих пор нет. Поэтому мы ждем их", - подчеркнул предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.

Подобное слияние УАПЦ и УПЦ Киевского патриархата может означать грандиозный шаг к созданию крупнейшей церкви православного мира. "В 2005-2007 годах, когда активно велась работа по подготовке объединительного поместного собора, одним из условий, скажем так, начала процесса нормализации жизни в Украине Константинопольский Патриархат выдвигал именно объединение этих церквей - УАПЦ и УПЦ КП", - говорит религиовед Александр Саган.

Читайте такжеПасхальные видеопоздравления главы УПЦ МП Онуфрия и УПЦ КП Филарета

А дальше самое трудное - объединить Московский патриархат с Киевским. Покойный митрополит Владимир (УПЦ МП) мечтал видеть украинскую церковь единой. Собственно, это и завещал. "Желание единства всегда присутствовало в церкви. К сожалению, этот процесс, который был начат митрополитом Владимиром, на сегодняшний день по каким-то объективным, то субъективным причинам не идет продвижением вперед", - уточняет митрополит Александр (Драбинко), бывший секретарь митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

"С Московским патриархатом объединение будет. Только не с горы, не от иерархии духовенства, а от народа. И этот процесс уже начался. И с автокефальной церковью будет, и с Московским патриархатом будет. Надо подождать. Господь сам приведет всех к единству", - убежден предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет.

Журналисты также хотели услышать мнение митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ МП, что он думает по поводу единой поместной церкви в Украине. Но он поручил этот разговор митрополиту Клименту.

Украинская православная церковь всегда готова общаться и искать пути для уврачевания раны раскола. Когда мы говорим о диалоге, то этот диалог должен в первую очередь основываться на желании общаться, желании выслушать друг друга. Поступиться чем-то", - говорит председатель синодального информационного отдела УПЦ МП епископ Климент.

Пока пропасть велика. Но верится, что с помощью Вселенского Патриархата она будет преодолена. Патриарх Варфоломей имеет большой опыт.

"У него имеется большой опыт. Совсем недавно Вселенская Патриархия была фактором в том, что Болгарская православная церковь вновь стала единой. Хотя там тоже было две ветки и довольно агрессивно настроены друг против друга", - отмечает религиовед Александр Саган.