Электронные обращения и петиции граждан помогут бороться с коррупцией - активист

Об этом сообщил журналистам представитель "Руха за реформы" Антон Измайлов.

"Электронное управление и предоставление административных услуг с помощью Интернета – это эффективный способ борьбы с коррупцией, - отметил Измайлов. – Надеюсь, что принятие данного закона будет первым значительным шагом в преодолении бюрократических преград, в дальнейшей работе по упрощению получения гражданами качественных услуг".

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Законом вводится представление гражданами индивидуальных и коллективных обращений в электронной форме с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Предусмотрено, что в таком обращении, кроме фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, изложения сути данного вопроса, также должна быть указана электронная почта, на которую заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение электронной цифровой подписи при отправке электронного обращения не требуется.

Законом также вводится возможность обращения граждан к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров Украины и органам местного самоуправления путем подачи электронной петиции через официальные веб-сайты соответственно Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, органа местного самоуправления или общественного объединения, которое осуществляет сбор подписей в поддержку электронной петиции.

Законом предусмотрены требования к содержанию петиции - в ней должна быть изложена суть обращения, при этом электронная петиция не может содержать призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательство на права и свободы человека. Ответственность за содержание электронной петиции несет ее автор (инициатор).

Согласно Закону, электронная петиция должна собрать соответствующее количество голосов в ее поддержку. Электронная петиция, адресованная Президенту, Парламенту или Правительству, должна собрать в ее поддержку не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более 3 месяцев со дня опубликования петиции. Требования к количеству подписей граждан в поддержку электронной петиции в орган местного самоуправления и срока сбора подписей определяются уставом территориальной общины.

В случае, если электронная петиция в установленный срок не набрала необходимого количества голосов в ее поддержку, она рассматривается как обращение граждан в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан".

Закон вступает в силу через 3 месяца со дня его опубликования, кроме положений, которые содержат поручения Кабинету Министров Украины, предложение Президенту Украины и рекомендацию органам местного самоуправления принять нормативно-правовые акты (решения), необходимые для реализации закона, - они вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования Закона. Положения, которые нормируют вопрос подачи и рассмотрения электронных петиций, - вступают в силу через месяц со дня опубликования Закона.

По мнению Измайлова, столичные власти уже сегодня должны думать об управлении городом в режиме онлайн. "Мало того, что таким образом можно бороться с коррупцией, но еще с помощью электронного управления будет происходить экономия средств и человеческих ресурсов, - заявил представитель «Руха за реформы". – Также предоставляется чудесная возможность для сокращения раздутого чиновнического аппарата».

Напомним, что указанный Закон "Об обращениях граждан» относительно электронного обращения и электронной петиции" принят Верховной Радой Украины 2 июля 2015 года по инициативе Президента Украины.