Порошенко разрешил электронные обращения и петиции граждан

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Законом вводится представление гражданами индивидуальных и коллективных обращений в электронной форме с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Предусмотрено, что в таком обращении, кроме фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, изложения сути вопроса, также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других способах связи с ним. Применение электронной цифровой подписи при отправке электронного обращения не требуется.

Читайте такжеРада ввела электронные петиции для обращений граждан

Законом также вводится возможность обращения граждан к президенту, в Верховную Раду, Кабинет министров Украины и в органы местного самоуправления путем подачи электронной петиции через официальные веб-сайты соответственно президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, органа местного самоуправления или общественного объединения, которое осуществляет сбор подписей в поддержку электронной петиции.

Законом предусмотрены требования к содержанию петиции – в ней должна быть изложена суть обращения, при этом электронная петиция не может содержать призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательства на права и свободы человека. Ответственность за содержание электронной петиции несет ее автор (инициатор).

В соответствии с законом, электронная петиция должна набрать соответствующее количество голосов в ее поддержку. Электронная петиция, адресованная президенту, парламенту или правительству, должна набрать в ее поддержку не менее 25 тысяч подписей граждан в течение не более трёх месяцев со дня обнародования петиции. Требования к количеству подписей граждан в поддержку электронной петиции органа местного самоуправления и срока сбора подписей определяются уставом территориальной громады.

В случае, если электронная петиция в установленный срок не набрала необходимого количества голосов в ее поддержку, она рассматривается как обращение граждан в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан».

Закон вступает в силу через 3 месяца со дня его опубликования, кроме положений, которые содержат поручения Кабинету министров Украины, предложение президенту Украины и рекомендацию органам местного самоуправления принять нормативно-правовые акты (решения), необходимые для реализации закона, – они вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования Закона. Положения, которые нормируют вопросы представления и рассмотрения электронных петиций, – вступают в силу через месяц со дня опубликования закона.

Указанный закон принят Верховной Радой Украины 2 июля.