Известный телеведущий Майкл Щур идет в армию

Известный телеведущий Майкл Щур заявил, что ему пришла повестка в армию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ну и, собственно, объяснение, почему в последним выпуске я сказал "побачимосі через рік". Мне пришла повестка. Иду в армию", - написал он.

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Щур уточнил, что едет на военное обучение в учебной части, и следующий выпуск его программы выйдет через год.

"Обучение - это впринципе полезная штука. Вообще я, если честно, делал бы как в Швейцарии - чтобы все проходили военное обучение. А потом возвращались домой каждый с винтовкой", - написал телеведущий.