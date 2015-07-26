Известный телеведущий Майкл Щур идет в армию

01:16, 26 июля 2015
Общество
6056 0

Щур уточнил, что едет на военное обучение в учебной части, и следующий выпуск его программы выйдет через год.

Майкл Щур йде в армію / facebook.com/michael.shchur.3

Известный телеведущий Майкл Щур заявил, что ему пришла повестка в армию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ну и, собственно, объяснение, почему в последним выпуске я сказал "побачимосі через рік". Мне пришла повестка. Иду в армию", - написал он.

Читайте такжеГенштаб пока не планирует проводить седьмую волну мобилизации

Щур уточнил, что едет на военное обучение в учебной части, и следующий выпуск его программы выйдет через год.

"Обучение - это впринципе полезная штука. Вообще я, если честно, делал бы как в Швейцарии - чтобы все проходили военное обучение. А потом возвращались домой каждый с винтовкой", - написал телеведущий.

Ну и собственно объяснение, почему в последним выпуске я сказал "побачимосі через год". Мне пришла повестка. Иду в армию.Она...

Posted by Майкл Щур on 25 июля 2015 г.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter