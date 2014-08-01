Сыну министра обороны пришла повестка в армию
18:32, 01 августа 2014Политика
3
Сыну министра обороны Украины Валерия Гелетея пришла повестка в армию.
Сыну Гелетея пришла повестка в армию / facebook.com/v.geletey
Сыну министра обороны Украины Валерия Гелетея пришла повестка в армию.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Сегодня сыну пришла повестка. Он не в Киеве, но откладывает все дела и немедленно отправляется в военкомат», - написал Гелетей.
Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада Украины утвердила указ президента "О частичной мобилизации".
Читайте такжеНа Черкасщине в рамках третьей очереди мобилизированы почти полторы тысячи человек На следующий день, 23 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О частичной мобилизации».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter