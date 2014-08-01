Сыну министра обороны пришла повестка в армию

Сыну министра обороны Украины Валерия Гелетея пришла повестка в армию.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня сыну пришла повестка. Он не в Киеве, но откладывает все дела и немедленно отправляется в военкомат», - написал Гелетей.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада Украины утвердила указ президента "О частичной мобилизации".

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