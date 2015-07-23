Российский омбудсмен требует информацию о местонахождении Савченко

Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова призывает руководство правоохранительных органов этой страны предоставить информацию о месте пребывания украинской летчицы, депутата Верховной Рады Надежды Савченко, арестованной в России.

Как сообщает пресс-служба Памфиловой, она направила соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру и Федеральную службу исполнения наказаний России, сообщает Радио Свобода.

Российский омбудсмен отмечает, что 13 июля была обнародована официальная информация об утверждении обвинительного заключения и направлении дела Савченко в Донецкий городской суд Ростовской области, но место пребывания заключенной до сих пор не установлено.

17 июля адвокат украинки Илья Новиков заявил, что ее этапировали в Ростов.

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В России Донецкий городской суд Ростовской области 30 июля должен начать рассматривать уголовное дело в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую обвиняют в убийстве российских журналистов и незаконном пересечении границы.

Надежда Савченко все обвинения отвергает. По словам ее защитников, в конце июня прошлого года сепаратисты захватили Савченко в плен, а затем насильно перевезли через границу и передали российским силовикам. Согласно доказательствам, которые предоставила защита, Савченко не могла быть причастна к гибели журналистов, потому что попала в плен еще до их смерти.