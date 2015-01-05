В интернете стартовала международная акция в поддержку летчицы Савченко

Сегодня в сети стартовала международная интернет-акция в поддержку арестованной в России украинской летчицы Надежды Савченко.

Как сообщает Радио Свобода, активисты создают и распространяют в сетях Twitter и Facebook фото- и видеоматериалы с информацией о Надежде Савченко на разных языках и распространяют ее с хештегом #FreeSavchenko.

Твиттер-шторм активно поддерживают адвокаты украинской военнопленной Марк Фейгин и Николай Полозов.

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К твиттер-шторму активно присоединяются посольства Украины в разных странах мира. В частности, сообщения с информацией о военнопленной Надежде Савченко разместили на своих страницах посольства Украины в Великобритании, Македонии, Японии, Армении, Кувейте и Посольство Украины при Святом Престоле (Ватикан).

Также к акции присоединился Посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Украинская летчица и депутат Верховной Рады Надежда Савченко четвертую неделю подряд продолжает голодовку в московском следственном изоляторе в знак протеста против своего содержания под стражей.