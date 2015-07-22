Найем объяснил, откуда взял оперативное видео стрельбы в Мукачево

Об этом пишет Mukachevo.net.

"Видео оперативное, а, соответственно, его снимали оперативники. Я как член коллегии МВД имею доступ к этим данным. Ни одна из сторон, которая есть на этом видео, не отрицает того, что там происходило", - заверил народный депутат, добавив, что лично не снимал и не монтировал видео, а "общественности скорее надо интересоваться свершившимся фактом, а не тем, кто снял видео".

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Как сообщается, как раз общественность подняла вопрос, кто именно вел оперативную съемку, и почему это происходило задолго до начала стрельбы в Мукачево, "мол, это является лишним доказательством того, что милиция знала о возможном конфликте".

Как сообщал УНИАН, лидер Правого сектора Дмитрий Ярош также обратился к МВД и СБУ с просьбой разобраться, откуда Найем получил оперативное видео событий в Мукачево.