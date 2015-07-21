Ярош попросил силовиков выяснить, откуда у Найема видео событий в Мукачево
11 июля народный депутат Мустафа Найем (БПП) обнародовал видео вооруженного конфликта охраны другого нардепа Михаила Ланьо с бойцами Правого сектора в Мукачево.
Об этом сообщает пресс-служба Правого сектора.
Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош обратился в МВД и СБУ с просьбой разобраться, откуда народный депутат Мустафа Найем (БПП) получил оперативное видео событий в Мукачево, которое он обнародовал в своем Facebook.
"Мы решили закрыть несколько "пробелов", на которые следствие не обращает внимание, в частности - по поводу видео оперативной съемки, которое, нарушив тайну следствия, обнародовал народный депутат Мустафа Найем. Также нас интересует лицо легендарного уже Николая Йовбака - охотника-журналиста с карабином "форт", разрешения на который, по нашим данным, никогда не существовало, - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, создание патрульной службы в Закарпатье будет курировать народный депутат Мустафа Найем, который является членом коллегии МВД Украины.
11 июля нардеп Мустафа Найем обнародовал видеозапись вооруженного конфликта в Мукачево и назвал его причину.