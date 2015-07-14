Россия выступила против учреждения международного трибунала по катастрофе МН17

В МИД РФ выступили против учреждения международного трибунала по катастрофе рейса МН17, назвав такую инициативу «преждевременной и контрпродуктивной», а также «неадекватным механизмом привлечения виновных к ответственности».

Об этом УНИАН сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи глав дипломатических представительств Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины с заместителем министра иностранных дел РФ Геннадием Гатиловым.

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Дипломаты пяти стран изложили позицию в пользу учреждения международного трибунала по катастрофе самолета малайзийских авиалиний МН-17 и принятия с этой целью резолюции Совета безопасности ООН на основе главы VII Устава ООН.

С российской стороны была подчёркнута «преждевременность и контрпродуктивность постановки вопроса об учреждении международного трибунала по катастрофе МН17».

В МИД РФ утверждают, что российским специалистам «отказано в равноправном и полном доступе к материалам, имеющимся у международной группы по техническому расследованию».

«У российской стороны есть немало других серьёзных вопросов и претензий к организации и ведению расследования, в том числе в плане соблюдения правил и стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Также без внятной реакции остались вопросы в отношении расследования, список которых распространён Россией в Совете безопасности ООН в сентябре 2014 года, в частности, сохраняется необходимость предоставления украинской стороной переговоров военного сектора в день катастрофы, информации о наличии и расходе ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», полетных планов украинских военных самолетов, данных о перемещении украинской военной техники, обоснования причин повышения активности работы украинских радиолокационных станций», - говорится в сообщении.

В российском МИД заявили, что вызывает сомнения сам принцип создания международных судебных механизмов решениями СБ ООН, который «подвергается серьёзной критике со стороны многих государств и в экспертном сообществе».

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«Имеющиеся примеры международных трибуналов – МТБЮ (по бывшей Югославии) и МТР (по Руанде), к сожалению, убеждают в обоснованности такого скептицизма – их деятельность неэффективна, затратна, носит затяжной характер и является крайне политизированной. Эти судебные органы существуют уже более 20 лет, но так и не завершили свою деятельность приемлемыми результатами. Кроме того, до настоящего времени не было прецедентов создания международных трибуналов для уголовного преследования лиц, виновных в актах, направленных против гражданской авиации. Никто не предлагал создавать трибунал ни в 1988 году после того, как был сбит иранский пассажирский самолет над Персидским заливом, ни в 2001 году – после поражения российского гражданского самолета авиакомпании «Сибирь». Поспешность же в продвижении резолюции и её расширенный охват дают повод думать, что отдельные государства пытаются найти предлог использовать трагедию МН17 для оказания давления на Россию», - зявляют в МИД РФ.

«В заключение беседы было вновь подчёркнуто, что создание международного трибунала решением Совета безопасности ООН не является адекватным механизмом привлечения виновных к ответственности в данном случае», - говорится в заявлении МИД РФ.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

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9 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью самолете.

10 июля представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой о создании международного трибунала.