Погода на 16 - 20 апреля

16 апреля будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, отдельные грозы, в западных, а днем и в восточных областях Украины сильные дожди, в Карпатах ночью местами очень сильные дожди с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 11°; днем 10-15°, на юге 16-18°, в западных областях местами 7-9° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 17-18 апреля ожидается переменная облачность. 17 апреля дожди (на юге небольшие), отдельные грозы, ночью в восточных областях местами сильные дожди; 18 апреля в Украине, кроме южной части, небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, в восточных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 9-11°; днем 17 апреля 8-13°, 18 апреля 11-16°; в южных областях и в Крыму 12-17°, 18 апреля до 20°. В Карпатах небольшой, ночью 17 апреля умеренный дождь с мокрым снегом; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

19 апреля в западных и северных областях, 20 апреля на всей территории Украины, кроме восточных областей, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 3-9° тепла; днем 12-18°, в южной части 17-22° (на побережье морей местами 13-15°), в Карпатах 4-9° тепла.

16 апреля будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 6-8°, днем 11-13°, по области ночью 4-9°, днем 10-15°.

17-18 апреля переменная облачность, временами дождь (18 апреля небольшой), местами гроза. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 17 апреля 8-13°, 18 апреля 11-16°.

19-20 апреля - небольшие (ночью 20 апреля умеренные) кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 3-9° тепла, днем 12-17°.