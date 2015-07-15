Фигурант скандального видео в Мукачево Николай Йовбак показал разрешение на оружие, милицейский жетон и карточку журналиста
Николай Йовбак, мужчина в спортивных штанах, камуфляже и с оружием, которого сняли журналисты рядом с милиционерами во время стрельбы в Мукачеве, заявляет, что он не "титушка", а общественный помощник милиции, и не имеет отношения к депутату Ланьо.
Об этом он рассказал в интервью Громадське ТВ.
С собой мужчина принес удостоверение о праве на оружие и удостоверение члена национального союза журналистов, а еще жилет с надписью «общественный помощник» и милицейский жетон.
При этом отказался сказать, чем зарабатывает на жизнь.
Читайте такжеЖители Мукачево говорят, что вооруженный мужчина в спортивных штанах - человек Ланьо, а не милиционерВ день перестрелки между Правым сектором и милицией, Йовбак прибыл на место событий, потому что рядом находился его брат. По словам мужчины, он пробыл там 10-15 минут, пока не увидел брата.
Связи с депутатом Ланьо он отрицает, утверждая, что просто знает его - как и все в небольшом городе, где все всех знают.
Напомним, Николай Йовбак стал известным после субботних событий, где на выезде из города произошла перестрелка между представителями «Правого сектора» и милиции, и неизвестных. На оперативном видео с места происшествия Йовбак стоит в спортивном костюме и камуфляжной куртке и с ружьем в руках. Местные СМИ Закарпатья писали, что Йовбак - один из людей нардепа Ланьо.