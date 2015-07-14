На Львовщине после утренних терактов усилили охрану потенциально опасных и стратегических объектов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка сегодня во время встречи с представителями общественных организаций по поводу взрывов на участковых пунктах милиции во Львове.

Львовский губернатор отметил, что руководители потенциально опасных и стратегических объектов области уже получили отдельные поручения по усилению охраны и полный инструктаж относительно действий в чрезвычайной ситуации. Соответствующие поручения по патрулированию улиц также получили главы всех райгосадминистраций и городов областного значения Львовской области.

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Синютка отметил, что сегодня восстанавливается совместное патрулирование улиц с участием милиции и активистов. В частности, он поручил руководству областного управления МВД скоординировать и вывести на единый уровень взаимодействия все общественные организации и правоохранителей, обладающих всеми знаниями и средствами для охраны порядка.

Отдельное внимание председатель ОГА сосредоточил на блокпостах, которые самовольно установлены на дорогах Львовской области.

"Сегодня состоялось заседание оперативного штаба, где принято единое решение относительно установления блокпостов. Их возможно установить только по согласованию органов государственной власти и участия правоохранительных органов. Поэтому любые нелегальные посты будут ликвидированы", - отметил он.

"На Львовщине нет врагов и не надо искать врагов между собой. Мы можем иметь разные политические взгляды, убеждения, но мы все едины в своем переживании за единую громаду", - сказал Синютка.

Напомним, во Львове сегодня утром с интервалом в час прогремели взрывы в двух участковых пунктах милиции Шевченковского района. В результате взрывов пострадали двое милиционеров: множественные осколочные ранения головы и тела получил лейтенант милиции, женщина–участковый инспектор милиции - множественные ранения и открытый перелом нижней конечности.

Оба милиционера в тяжелом состоянии были госпитализированы.

По фактам взрывов во Львове открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УКУ (террористический акт).