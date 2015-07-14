МВД расследует взрывы во Львове как теракт

Об этом сообщили в пресс-службе МВД во Львовской области.

Сейчас проводятся мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению этих преступлений, а также с целью недопущения подобных случаев.

"По фактам взрывов, которые произошли на двух участковых пунктах милиции в Шевченковском районе Львова 14 июля открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении ведомства.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня около 9.00 произошел взрыв в участковом пункте милиции на улице Плуговая, 8 (Железнодорожный район). Множественные осколочные ранения головы и тела получил лейтенант милиции. Его в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Около 10.00 прогремел взрыв в участковом пункте милиции на улице Юрия Липы (Шевченковский район). Во время взрыва пострадала женщина – участковый милиционер.

Оба милиционера сейчас находятся в тяжелом состоянии.