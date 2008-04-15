Морская охрана выдворила из Украины турецких браконьеров

Турецкую рыболовецкую шхуну, задержанную 4 апреля нынешнего года за незаконный промысел в Черном море, выдворили из Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, уплатив штраф в размере около 47 тысяч гривен, капитан рыболовецкого судна «Осгур» (флаг Турции) направил шхуну к турецким берегам.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля корабль Морской охраны «Поділля» в 50 милях к юго-востоку от острова Змеиный в исключительной экономической зоне Украины обнаружил рыболовецкое судно «Осгур». После соответствующих сигналов об остановке шхуна остановилась и на нее высадилась смотровая группа. Рыболовецкое судно с 4 членами экипажа и капитаном приписано к порту Стамбула. В трюмах судна было обнаружено два браконьерских трала и запас сухого льда. Рыба на борту не найдена.

Почти год назад в этом же районе корабль морской охраны «Буковина» уже задерживал за незаконный рыбный промысел турецкое судное «Буюк-Осгур» этого же судовладельца, что и «Осгур».

Тогда на борту было обнаружено 380 килограммов камбалы-калкана, сети и сухой лед. После судебного решения и уплаты капитаном 125 тыс. грн. штрафа и возмещения ущерба нарушитель был выдворен за пределы экономзоны.