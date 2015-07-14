В аннексированном Крыму "власть" упразднила созданную на днях комиссию для защиты прав чиновников

07:32, 14 июля 2015
Общество
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"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов отменил свое же распоряжение о создании особой комиссии по защите прав чиновников, в которую он еще в минувший четверг планировал лично войти.

REUTERS

Как сообщает Русская служба Би-би-си, согласно документу, новое распоряжение издано "с целью исключения неоднозначного толкования целей и намерений создания Специальной комиссии по обеспечению защиты прав лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, должности государственной гражданской службы Республики Крым и муниципальной службы в Республике Крым".

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8 июля "администрация" аннексированного полуострова объявила, что целью создания комиссии было "недопущение дискредитации авторитета государственной власти".

Предполагалось, что "органы власти" должны бы были сообщать комиссии о фактах дискредитации чиновников.

В созданную комиссию вошел сам Аксенов и представитель российского президента в оккупированном Крыму Олег Белавенцев.

Как сообщал УНИАН, 9 июля самопровозглашенный "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов соответствующим указом распорядился создать специальную комиссию по защите прав чиновников.

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