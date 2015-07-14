В аннексированном Крыму "власть" упразднила созданную на днях комиссию для защиты прав чиновников
"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов отменил свое же распоряжение о создании особой комиссии по защите прав чиновников, в которую он еще в минувший четверг планировал лично войти.
Как сообщает Русская служба Би-би-си, согласно документу, новое распоряжение издано "с целью исключения неоднозначного толкования целей и намерений создания Специальной комиссии по обеспечению защиты прав лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, должности государственной гражданской службы Республики Крым и муниципальной службы в Республике Крым".
Читайте такжеОккупанты Крыма увидели опасность в проведении Всемирного конгресса крымских татар
8 июля "администрация" аннексированного полуострова объявила, что целью создания комиссии было "недопущение дискредитации авторитета государственной власти".
Предполагалось, что "органы власти" должны бы были сообщать комиссии о фактах дискредитации чиновников.
В созданную комиссию вошел сам Аксенов и представитель российского президента в оккупированном Крыму Олег Белавенцев.
Как сообщал УНИАН, 9 июля самопровозглашенный "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов соответствующим указом распорядился создать специальную комиссию по защите прав чиновников.