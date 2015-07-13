Згуладзе: набор в патрульную полицию продлили из-за большого ажиотажа

Набор в полицию продлен в связи с большим количеством желающих работать в новой структуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Одессе сообщила сегодня 1-й заместитель министра МВД Эка Згуладзе.

«С 15 июля по 7 августа можно будет подать анкеты и документы для обучения в патрульной полиции Одессы, Киева, Львова, Запорожье и Николаева», - сказала она, добавив, что данное решение обусловлено положительным результатом столичных полицейских, а также – увеличением численного состава этой правоохранительной структуры и необходимостью кадрового резерва. Это позволит стартовать проекту в городах-спутниках Южном и Ильичевске, при постоянной дисклокации в Одессе, в которой в ближайшее время приступят к патрулированию 800 полицейских.

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Несмотря на увеличение численного состава, заработная плата полицейских остается на заявленном ранее уровне – от 8 тыс. грн в месяц. На это, как отметила Згуладзе, предусмотрено финансирование.

Замминистра акцентировала, что у будущих одесских полицейских высокий уровень проходных баллов, а «уровень мотивации» по мере обучения возрастает.

Также в Одессу прибыли полицейские из Киева во главе с командиром роты Романом Пилипенко, чтобы поделиться первым опытом с одесситами.

Кроме того, с 13 июля в Одессе начинают работать группы инструкторов из США и Канады.