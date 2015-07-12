Депутат Ланьо утверждает, что перед перестрелкой говорил с бойцами "Правого сектора" о санатории

Народный депутат сказал, что непосредственно перед перестрелкой разговаривал с командиром "Правого сектора" в Закарпатье у себя в кабинете, передает hromadske.tv. По его словам, бойцы "Правого сектора" обратились к нему за помощью о предоставлении мест в санатории для военных, которые возвращаются из зоны АТО.

Читайте такжеСБУ обещает доставить бойцов "Правого сектора" из Мукачево в Киев для объективного расследования"Тут заходит мой помощник и говорит, что подстрелили одного парня. Я сказал командиру батальона, чтобы он пошел и успокоил своих ребят, что не нужно стрелять", – сказал Михаил Ланьо. По словам депутата, он не вызвал милицию, а правоохранители приехали за бойцами из Ужгорода.

"Почему они их задержали, я не знаю. Но ехать по Закарпатью центральной дорогой с пулеметом на одном из джипов... Я думаю, что это была провокация. А то, что там наговорили, это были не "Правого сектора" слова, а некоторых политиков, которые хотят раскачать ситуацию на Закарпатье", – отметил Ланьо. Также народный депутат отрицает, что занимается контрабандой сигарет на Закарпатье.

Напомним, бойцы "Правого сектора", которые участвовали в перестрелке, записали видеообращение, где изложили свою версию событий в Мукачево.