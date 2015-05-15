Результаты ВНО по украинскому языку и литературе показали катастрофический уровень знаний

Такие результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и литературе обнародовал директор центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук, передает 5 канал.

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По его словам школьники набрали по 200 баллов за тесты ВНО как базового, так и углубленного уровня. Четверо из них учится в сельских школах.

Также, согласно сообщению, 19% абитуриентов знают украинский язык на начальном уровне, что свидетельствует о катастрофическом уровне знаний. Кроме того, более 23 тыс. школьников вообще не сдали тест ВНО по украинскому языку и литературе.

"За тест базового уровня получили 200 баллов 158 человек из 300 тыс. Это 0, 06 процента общего числа тех, кто проходил внешнее оценивание. Это очень печально. А максимальное количество тестовых баллов - 104 балла - набрали всего 12 человек. 12 человек на всю Украину", - подчеркнул директор украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.