Во Львовской области начали печатать в газетах списки уклоняющихся от мобилизации

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного военного комиссариата.

В Сокальско-Червоноградском объединенном районном военном комиссариате Львовской области начали печатать в местных газетах фамилии военнообязанных лиц, которым работникам военных комиссариатов не удается по ряду причин вручить повестки.

Как отмечается в сообщении, проблема оповещения военнообязанных актуальна для каждого военкомата.

"В Сокальско-Червоноградском объединенном районном военном комиссариате нашли еще один эффективный способ коммуникации с военнообязанными. В районных газетах напечатали список военнообязанных, не оповещенных по различным причинам, которых вызывают в Сокальско-Червоноградский военкомат. Такая форма работы оказалась эффективной: в течение 5 дней после выхода газеты в военкомат явились 7 военнообязанных", - информирует пресс-служба областного военкомата.

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