В Генштабе заявили о праве вручать повестки средь бела дня на улице

11:28, 30 июня 2015
Общество
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Действующее законодательство не запрещает вручать повестки на улице и делать это можно в любое время светлой поры суток.

/ УНИАН

Об этом в эфире Нromadske.tv сообщил заместитель начальника Генерального управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Талалай.

«Действующее законодательство не запрещает вручать повестки на улице. Это может быть любое время светлой части суток: когда человека встретили на улице и вручили ему повестку – здесь нарушения нет, ни со стороны военкомата, ни со стороны правоохранительных органов, которые сопровождают военных в комиссариат», – сказал Талалай.

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Он также отметил, что касается случая, якобы просто на улице заполнялась и подписывалась повестка – это необходимо конкретно разобраться: был факт заполнения или подписи.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках шестой волны частичной мобилизации будут призываться не служившие ранее военнообязанные граждане Украины.

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