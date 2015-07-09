Первый логистический центр с продуктами на линии разграничения заработает уже через две недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Говоря о перемещении товаров на временно оккупированную часть Донбасса, Жебривский напомнил, что по заданию президента Украины будут создаваться так называемые логистические центры, где не будет подакцизных товаров, но будут продаваться продукты питания и лекарства для жителей таких территорий.

Таким образом, сказал Жебривский, "мы постараемся уменьшить причину нелегальных перевозок товаров на территорию, временно не контролируемую украинскими властями".

Читайте такжеВ Донецкой области на линии разграничения начнут продавать продукты питания и лекарства - председатель ОГА

По словам Жебривского, логистические центры будут находиться "между" нулевой "границей и КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда)". "То есть, не нужен будет пропуск на территорию, контролируемую украинскими властями. То есть, уберем процентов 30 минимум очередей", - добавил он.

Как сказал Жебривский, он "уже пообещал президенту, что первый логистический центр будет через две недели". Жебривский добавил, что центр будет работать "в тестовом режиме".

Он отметил, что в логистическом центре будут работать пограничники, фискальная служба, сотрудники милиции и СБУ. "Это будет недалеко от КПВВ, но без пересечения КПВВ", - сказал Жебривский и добавил, что продавцам будут советовать "не продавать дорого".

Как отметил Жебривский, логистические центры планируется открыть в Курахово, Артемовске, вблизи железной дороги в Горловке.