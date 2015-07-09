Жебривский предлагает обустроить на линии разграничения торговые базы

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что вблизи контрольных пунктов въезда и выезда на линии разграничения необходимо открыть логистические центры — аналоги торговых баз для розничной торговли продуктами.

Об этом Жебривский заявил в интервью "Урядовому курьеру".

"Предлагаем располагать вблизи КПВВ (контрольных пунктов въезда и выезда) логистические центры — аналоги торговых баз для розничной торговли продуктами", - заявил он.

По его мнению, большие очереди в пунктах пропуска создаются именно из-за элементарного желания людей закупить товары на украинской территории, которые дешевле в 2-3 раза.

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"Обустройство логистических центров позволит решить сразу две проблемы: разгрузить пункты пропуска и помочь нашим соотечественникам с оккупированных территорий, для которых оказались высоковатыми цены самопровозглашенной «республики»", - заявил он.