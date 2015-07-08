Военное руководство Украины и США обсудили план совместной подготовки войск на 2015-2016 годы

Военное руководство Украины и США обсудили планирование совместных мероприятий подготовки войск в период второй половины 2015 года и в течение 2016 года.

Об этом написал в Facebook начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

7 июля Муженко встречался с начальником штаба Сухопутных войск США четырехзвездочным генералом Рэймондом Одиерно и командующим Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Годжесом.

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"В ходе встречи обсудили безопасную ситуацию в зоне проведения АТО, вопросы планирования совместных мероприятий подготовки войск, которые состоятся во второй половине 2015-го и в течение 2016 года, а также возможности оказания материально-технической помощи Вооруженным силам Украины", - отметил Муженко.

По его убеждению, уровень американской военной делегации свидетельствует о беспрецедентной поддержке Украины со стороны стратегических партнеров.