США продолжат помогать Украине готовить военных по стандартам НАТО - посол

13:06, 17 апреля 2015
Общество
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт подчеркивает, что Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине в подготовке военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО.

The Official Home Page of the United States Army

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал журналистам во время посещения киевского некоммерческого центра "Родительская забота", который занимается сиротами и перемещенными семьями.

Пайетт отметил, что чрезвычайно доволен прибытием команды специалистов из США и Европы в город Яворов Львовской области, чтобы начать совместные учения.

"Это обычные традиционные учения, которые мы с нашими европейскими и украинскими партнерами осуществляли долгие годы. И я знаю, что генерал Ходжес (командующий сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес) и другое руководство нашей армии полностью преданы делу того, чтобы помочь Украине построить современное, в соответствии со стандартами НАТО, войско", - отметил Пайєтт.

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Также, по его словам, учения продлятся весь 2015 год.

"Я хочу подчеркнуть, что нам чрезвычайно приятно быть в партнерстве и осуществлять это обучение с нашими коллегами из Канады, которые являются нашими союзниками по НАТО, а также с нашими британскими союзниками, инструкторы из Британии уже здесь, и проводят свою работу", - сказал посол.

Пайетт отметил, что "США и союзники по НАТО делают очень много для того, чтобы помочь Украине укрепить свою обороноспособность. И это будет продолжаться, но наше внимание также сосредоточено на успехе Минских договоренностей, наш главный центр внимания - это дипломатические усилия".

Как сообщал УНИАН, сегодня Пайетт проинформировал, что десантники 173-й бригады армии США прибыли в Украину для обучения украинских военнослужащих.

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