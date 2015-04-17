США продолжат помогать Украине готовить военных по стандартам НАТО - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал журналистам во время посещения киевского некоммерческого центра "Родительская забота", который занимается сиротами и перемещенными семьями.

Пайетт отметил, что чрезвычайно доволен прибытием команды специалистов из США и Европы в город Яворов Львовской области, чтобы начать совместные учения.

"Это обычные традиционные учения, которые мы с нашими европейскими и украинскими партнерами осуществляли долгие годы. И я знаю, что генерал Ходжес (командующий сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес) и другое руководство нашей армии полностью преданы делу того, чтобы помочь Украине построить современное, в соответствии со стандартами НАТО, войско", - отметил Пайєтт.

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Также, по его словам, учения продлятся весь 2015 год.

"Я хочу подчеркнуть, что нам чрезвычайно приятно быть в партнерстве и осуществлять это обучение с нашими коллегами из Канады, которые являются нашими союзниками по НАТО, а также с нашими британскими союзниками, инструкторы из Британии уже здесь, и проводят свою работу", - сказал посол.

Пайетт отметил, что "США и союзники по НАТО делают очень много для того, чтобы помочь Украине укрепить свою обороноспособность. И это будет продолжаться, но наше внимание также сосредоточено на успехе Минских договоренностей, наш главный центр внимания - это дипломатические усилия".

Как сообщал УНИАН, сегодня Пайетт проинформировал, что десантники 173-й бригады армии США прибыли в Украину для обучения украинских военнослужащих.