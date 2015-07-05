В Одессе празднуют День Военно-морских сил Украины (фоторепортаж)

В церемонии, которая проходит на морвокзале, принимают участие корабли, дислоцированные в Западной военно-морской базе ВМС Украины, передает местный сайт 048.ua.

Военных моряков поздравили председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, мэр Одессы Геннадий Труханов и командующий флотом Сергей Гайдук.

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В рамках празднования Дня флота многие желающие смогут посетить корабли ВМС Украины, принять участие в фестивале Флота на Приморском бульваре и даже посмотреть матч ветеранов "Динамо" (Киев) с командой ВМС ВС Украины.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко поздравил военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как отметил глава государства, «за минувший год вы прошли сложный путь возрождения флота в новых пунктах базирования, подготовили силы к выполнению боевых задач и обеспечили защиту Отечества с морского направления».