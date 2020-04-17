Суд продлил меру пресечения скандальной экс-чиновнице ГМС Дине Пимаховой

Она будет находиться под ночным домашним арестом до 16 июня.

Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения в виде ночного домашнего ареста бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы.

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Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, соответствующее решение суд принял 16 апреля.

Срок действия меры пресечения суд определил в рамках досудебного расследования - до 16 июня.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал бывшей первой замглавы ГМС Дине Пимаховой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Кроме того, на нее возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно: ношение электронного средства контроля, являться к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Пимахову подозревают в получении неправомерной выгоды. Действия экс-чиновницы квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса («принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом»).

По данным Антикоррупционного бюро, в 2017 году она предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама, за что получила неправомерную выгоду в размере $1800. Также она предложила организовать получение гражданином Ирана гражданства Украины, за что просила $30 тыс.