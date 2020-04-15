Журналисты показали, как процветает стихийная торговля в Киеве во время карантина (видео)

Не все продавцы соблюдают введенные Кабмином ограничения.

Несмотря на запрет, часть столичных стихийных рынков продолжают свою работу во время карантина - некоторые подобные случаи зафиксировали журналисты.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В одной из таких локаций выстроилась очередь к автобусу, внутри него - овощи и две продавщицы. Они говорят, что штрафа боятся, "но и жить за что-то надо".

Женщины уверяют, что сегодня вышли впервые за весь период карантина. Все, что не распродали раньше, сгнило. Покупатели в масках и на безопасном расстоянии друг от друга. Они так же само не видят здесь никакой опасности.

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Сам рынок здесь закрыт. На воротах замок. Но стоит его обойти, как можно увидеть людей с полными сумками овощей, которые отошли уже от другого буса. Но все же такие случаи единичны. Массовая стихийная торговля в столице приостановлена.

На столичном Житнем рынке сейчас нет никого. Лотков под открытым небом по городу остались единицы. Если кто и продает, то прячутся подальше от метро и крупных транспортных развязок и просят их не снимать.

Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм составляет минимум 17 тысяч гривен. Одно из первых решений, которые объявил Шевченковский суд в отношении нарушителей карантина, касался как раз торговли в неустановленном месте. Женщина продавала овощи и фрукты и не реагировала на предупреждения правоохранителей. Свою вину признала и заплатила 17 тысяч штрафа.