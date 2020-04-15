Генерал-майора СБУ Шайтанова, готовившего убийство добровольца Осмаева, взяли под стражу

Судья обязал следователя и прокурора обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование с целью установления наличия у него хронических заболеваний, а в случае установления такого диагноза принять меры с целью обеспечения соответствующего лечения.

Шевченковский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в государственной измене и совершении терактов генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову до 14 июня.

Как отмечает пресс-служба суда, таким образом было удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления СБУ.

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«Сегодня следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применил меру пресечения в виде содержания под стражей к Шайтанову Валерию Альбертовичу сроком до 14 июня включительно», - говорится в сообщении.

Кроме того, следственный судья обязал следователя и прокурора в уголовном производстве обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование с целью установления наличия у последнего хронических заболеваний и, в случае установления такого диагноза, принять меры с целью обеспечения соответствующего лечения.

Как сообщал УНИАН, контрразведчики СБУ задержали генерал-майора Шайтанова 14 апреля.

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал совершение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.