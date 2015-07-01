В Крыму с 1 июля снова повысились тарифы на коммуналку

В частности, повышение касается газоснабжения, энергообеспечения и водоснабжения, сообщает «Крым.Реалии».

Согласно ранее опубликованной информации Госкомитета по ценам и тарифам российского правительства Крыма, с июля цены на воду и электричество вырастут на 15%, на газ - на 10%.

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Так, розничная цена на газ для населения, при условии потребления менее 6000 куб. м газа в год, с июля 2015 года составит 3225 рублей за тысячу куб. м газа. Конечная цена на газ для населения с годовым потреблением свыше 6000 куб. м газа в год с 1 июля останется на уровне, установленном ранее и составит 8267 рублей за тысячу куб. м газа.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2015 года в целом, цена на все коммунальные услуги в Крыму выросла на 8-17%.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 июля, котировки гривны относительно российского рубля - на уровне 0,377/0,378 грн/рубль.