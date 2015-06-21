Аксенов сетует на то, что оккупированный Крым не может сам обеспечить себя продуктами
Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов заявляет, что полуостров не в состоянии обеспечить себя продуктами.
Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, пишут "Крым.Реалии".
«Мы так или иначе с материковой части РФ много завозим. Это касается и строительных материалов, и продуктов питания. И импортных товаров мы почти не получаем. У нас закрытое железнодорожное и морское сообщение», – рассказал он.
По словам Аксенова, молочными продуктами крымские предприятия могут обеспечить только половину потребностей Крыма, остальное завозится с материковой части России. Хлебом госпредприятия Крыма «закрывают» лишь 50% потребности, остальное производят частные компании.
Как сообщалось, Украина до сих пор закрывает большую часть потребности Крыма в продуктах питания.
Читайте такжеВ Крыму с 1 июля поднимают тарифы на газ
Тем временем, по данным самопровозглашенного заместителя министра промышленной политики Крыма Константина Равича, сегодня доля российских товаров в Крыму приблизилась к 80%.
«Что касается поставок из Украины, то на сегодняшний день происходит диверсификация поставок, и практически уже 80% продукции идет непосредственно из Российской Федерации, поэтому от Украины мы будем зависеть все меньше и меньше», – сказал Равич на пресс-конференции в середине июня.