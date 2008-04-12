Синоптики прогнозируют в Украине дожди и похолодание

Погода на 13 апреля

13 апреля в Киеве облачно, ночью и утром сильный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м/сек., утром и днем порывы 15-20 м/сек., температура ночью +8...+10 градусов, днем +12...+14 градусов. Об этом с ссылкой на данные Гидрометеорологического центра сообщает Газета по-украински. На западе Украины облачно, временами дождь, ночью сильный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/сек., порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +6...+11 градусов. В Карпатах ночью очень сильный дождь, днем временами дождь, температура ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов. В Моршине ночью сильный дождь, днем временами дождь, температура ночью +3...+5 градусов, днем +6...+8 градусов. В Трускавце ночью сильный дождь, днем временами дождь, температура ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9 градусов. В Сваляве ночью сильный дождь, днем временами дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +8...+10 градусов. На севере Украины облачно, ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м/сек., порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +11...+16 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ночью местами сильный, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/сек., порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +12...+17 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/сек., порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/сек., порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/сек., порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23 градуса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter