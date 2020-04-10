Запасов сырья у производителей туалетной бумаги в Украине осталось на 10 дней

Заготовка макулатуры в Украине падает в связи с приостановкой бизнеса на время карантина.

Запасов сырья у большинства украинских производителей туалетной бумаги осталось всего на 10 дней.

Об этом говорится в сюжете Факты ICTV.

Читайте такжеПолупустые полки и наплыв покупателей: что происходит в супермаркетах Киева (фоторепортаж)Отмечается, что заготовка макулатуры в Украине падает в связи с приостановкой бизнеса на время карантина.

«Сейчас пункты приема вторсырья закрыты, большинство офисов не работают, поэтому макулатуры для переработки на санитарно-гигиенические изделия мало. Макулатуру возят автомобилями из Польши, Румынии, Словакии», – говорится в сюжете.

Также отмечается, что если раньше 70% нужной макулатуры украинские производители брали с внутреннего рынка, то сейчас – только половину.

Ранее УНИАН сообщал, как в Германии пекарь делает торты в виде туалетной бумаги.