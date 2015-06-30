Большинство украинцев не заметили реформ в стране - опрос

Об этом свидетельствует опрос компании TNS, передает ТСН.

В свою очередь 75% считают, что безвизовый режим будет введен рано или поздно. При этом наиболее вероятный срок, по убеждению украинцев, – 2-5 лет (этот вариант кажется возможным 43% украинцев), более 5 лет – 28%, только 5% респондентов верят в отмену виз к концу 2015 года.

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Эти прогнозы, скорее всего, связаны с тем, что граждане Украины не чувствуют проведения реформ в стране, от которых также зависит решение ЕС. Только 12% опрошенных согласны с тем, что в стране проводятся реформы, а 63% скорее или вообще не согласны.

Такие тенденции подтверждает и индекс осязаемости реформ. Значение индекса существенно упало, если сравнивать с апрелем. С декабря прошлого года украинцы скорее не чувствовали проведения реформ, поскольку индекс был стабильно ниже среднего уровня.

Исследование проводилось с 15 по 21 мая 2015 года методом онлайн-опроса среди городского населения всей Украины.

Как сообщалось, 15 декабря этого года Еврокомиссия должна обнародовать свой последний доклад, в котором может рекомендовать Европарламенту и Совету ЕС принять решение о предоставлении Украине безвизового режима.